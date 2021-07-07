Перекрытие дорог в Новосибирске с 7 августа по 25 сентября 2021 года: где нельзя будет проехать в Заельцовском районе

Автомобилистов предупредили о перекрытии дорог в Новосибирске с 7 августа по 25 сентября 2021 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Автомобилистов предупредили о перекрытии дорог в Новосибирске с 7 августа по 25 сентября 2021 года. В Заельцовском районе нельзя будет проехать из-за ремонта теплосетей.

— В связи с проведением земляных работ сентября будет введено временное ограничение движения транспортных средств, путем сужения проезжей части:

на 6 метров по нечетной стороне ул. Залесского в районе здания № 191 по ул. Дуси Ковальчук и на 4,5 метра по ул. Медкарты в районе здания № 3 по ул. Залесского для движения в сторону ул. Залесского, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Водителей просят быть особо внимательными при движении по этим улицам и обращать внимание на дорожные знаки.

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