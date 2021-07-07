В Новосибирске от коронавируса умерли 11 пациентов за сутки: среди них — 35-летняя женщина

От коронавируса умерли 11 пациентов за сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 7 июля, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли 11 пациентов инфекционного госпиталя. Печальные цифры статистики обнародовали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 61, 73, 83, 84 лет и двое мужчин в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 35, 65, 76, 81, 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 119 человек, — уточнили в оперштабе.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации лежат 365 человек, из них 63 пациента не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 185 человек, выздоровели 116 пациентов.

С начала пандемии коронавирусом переболели 48055 человек, в том числе 3301 ребенок, выздоровели 42 274 пациента.

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