Стало известно, какие новосибирские спортсмены поедут на Олимпиаду в Токио. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 7 июля, стало известно, какие спортсмены представят Новосибирскую область на Олимпиаде в Токио. Окончательный список тех, кто выступит на Играх в Японии опубликовал официальный сайт Олимпийского комитета России.

Так, в общий список вошли 335 российских спортсменов. Среди них — 150 мужчин и 185 женщин. Новосибирскую область из них на Олимпиаде представят шесть сибиряков.

— Это 27-летний Куркаев Ильяс, российский волейболист, блокирующий новосибирского «Локомотива», мастер спорта международного класса. Также на Игры поедут 22-летняя Суркова Арина — заслуженный мастер спорта по плаванию в вольном стиле и заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4×100 м вольным стилем, Владимир Морозов. На Олимпиаду в Токио от Новосибирска отправится и 34-летний Решетников Вениамин — заслуженный мастер спорта по фехтованию на саблях. Кроме того, участие в Играх примет новосибирская спортсменка 24-летняя София Позднякова — заслуженный мастер спорта по фехтованию. Известно, что в Играх примет участие и 26-летняя Ульяна Баташова, она защищает честь Москвы и Новосибирской области параллельным зачетом. Ульяна — мастер спорта России международного класса по современному пятиборью, — уточнили в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.

В Министерстве добавили, что спортсмены готовились к Играм в непростых условиях из-за коронавирусной пандемии. Однако это не помешало сибирякам достойно пройти все уровни подготовки к Олимпиаде.

Напомним, Олимпиада в Токио в 2021 году пройдет с 23 июля по 8 августа.

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