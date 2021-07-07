Сотрудники новосибирского агентства безопасности спасли человека

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Дежурная часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ подвела итоги работы за июнь 2021 года.

За месяц группы быстрого реагирования осуществили 1395 боевых выездов: 990 раз экипажи ГБР выезжали по тревоге охранной сигнализации, 312 раз - на нажатие тревожных кнопок, 76 раз - на срабатывание пожарной сигнализации. 17 вызовов были приняты по телефону - в основном это были обращения от клиентов, пользующихся услугой «Безопасный двор».

Самым распространенным правонарушением месяца стало хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу (167 случаев).

В одном из таких случаев, произошедших в Ленинском районе, пьяный житель Алтайского края нанес ножевое ранение своему знакомому. Бойцы ГБР ГВАРДИИ, вызванные тревожной кнопкой, задержали нападавшего и вызвали скорую помощь раненому мужчине. Он был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Кроме этого, в июне сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено 98 различных правонарушений, задержаны 20 лиц, их совершивших, в том числе четверо несовершеннолетних. 22 раза за месяц осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.