Эксперты нашли в реке Бердь, окрасившейся в зеленый цвет, опасные вещества

В зеленый цвет реку Бердь могли окрасить не только водоросли. Фото: Алексей Носов

Общественник Алексей Носов обнародовал результаты проб воды, взятые в месте, где река Бердь окрасилась в зеленый цвет.

— Ряд показателей превышает норму. В девять раз превышена норма формальдегида. А это уже продукт жизнедеятельности человека, а не водорослей. Содержание нефтепродуктов в реке превышено в 150 раз! — написал на своей странице в «Фейсбуке» Алексей Носов.

Сейчас общественники намерены найти источник, загрязняющий реку.

Напомним, в одно утро река Бердь превратилась в Мальдивы: там окрасилась вода в зеленый цвет, а по консистенции она напоминала масляную пленку. В Росприроднадзоре тут же заявили, что ничего страшного с водоемом не произошло, просто начали цвести водоросли. Тем не менее, общественники отправила воду на экспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пена на воде - как при варке бульона»: бирюзовое пятно превратило реку Бердь в Мальдивы.

Местные жители считают, что речку отравили химией, а экологи - что цветут сине-зеленые водоросли. (подробнее)

В МЧС объяснили бирюзовое пятно, которое превратило реку Бердь в Мальдивы.

Странная жижа, покрывшая воду, напугала жителей села Морозово. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.