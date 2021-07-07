ГК «Расцветай» первой среди застройщиков Новосибирской области запустила рекламную кампанию на ДомКлик

ЖК «Расцветай на Гоголя».

Запуск новых рекламных форматов упрощает поиск и выбор квартир от ГК «Расцветай» и дает максимум полезной информации покупателям квартир в новостройках. За несколько лет совместной работы между застройщиком и банком установились крепкие деловые отношения, основанные на доверии и непрерывном совершенствовании продуктов и сервисов для клиентов.

- Мы активно поддерживаем новые проекты Сбера, всегда даем обратную связь и стремимся сделать процесс покупки квартиры максимально удобным и комфортным для покупателей квартир в наших домах, - рассказали в пресс-службе компании.

Компания видит своей миссией не просто строить дома, а создавать особую экосреду, которая максимально соответствует потребностям людей и повышает качество их жизни. Сотрудники компании при разработке новых проектов внимательно изучают месторасположение будущего дома, проводят анализ и определяют все возможности территории.

- Сбер переводит все процессы в цифровой формат: это касается и классических банковских услуг, и сервисов экосистемы, и выстраивания взаимоотношений с партнерами. Мы видим большие перспективы в новом формате рекламного сотрудничества и уверены в том, что ГК «Расцветай» - наш давний и надежный партнер - очень быстро оценит новые возможности ДомКлик, - отметил Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением № 8047 ПАО Сбербанк.