В Новосибирске будут судить мужчину, напавшего с ножом на девочку у школы. Фото: стоп-кадр // ГУ МВД по НСО.

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Ранее он напал на девочку у школы в Дзержинском районе города. Об этом рассказали в региональном СК в среду, 7 июля.

— Следователи установили, вечером 28 марта 2021 года обвиняемый, находясь на территории школы № 177 в Дзержинском районе города, напал на 16-летнюю девочку с применением предмета, внешне похожего на нож. Он забрал у подростка мобильный телефон марки «Honor», стоимостью 6 000 рублей. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

Полицейским и следователям удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый новосибирец. В отношении него возбудили дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». В ходе расследования его арестовали. При этом злоумышленник вины в содеянном не признал.

В настоящий момент следователи собрали достаточно доказательств. Так, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Дзержинский районный суд. В ближайшее время его рассмотрят по существу. Известно, что согласно санкциями статьи, новосибирцу, напавшему на девочку, грозит до 10 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.