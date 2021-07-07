Эксперты объяснили, почему полицейские массово увольняются со службы

Полицейских вынуждены искать по объявлениям на сайте вакансий. Фото: Артем КИЛЬКИН

Со слов главы межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаила Пашкина, в последнее время утечка кадров из МВД усилилась. Он объясняет это тем, что условия работы сотрудников стали хуже. Работу усугубляет требование выполнить жесткий план, а за любую провинность — сразу взыскание.

— Моему знакомому полицейскому за год влепили 20 взысканий. А каждое такое взыскание означает по меньшей мере лишение премии, — пояснил изданию NEWS.ru Михаил Пашкин.

Глава МВД России Владимир Колокольцев не отрицает того, что в органах есть проблема нехватки сотрудников. Сейчас недокомплект составляет около 70 тысяч человек.

Вопрос остро стоит в тех, подразделениях, где напрямую приходится работать с населением: ППС и участковые.

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