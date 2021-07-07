В Новосибирске друга убитого гаишником нарушителя оставили под стражей. Фото: Управление судебного департамента по НСО.

В среду, 7 июля, стало известно, что меру пресечения Руслану Курбанову, другу убитого гаишником нарушителя, оставили без изменения. Об этом КП-Новосибирск сообщил осведомленный источник.

— В июне Курбанова арестовали на два месяца — до 4 августа. После чего его адвокат решил обжаловать меру пресечения. Однако суд оставил постановление без изменения, доводы апелляционной жалобы адвоката без удовлетворения, — уточнил источник.

Ранее сообщалось, Руслана Курбанова, друга случайно застреленного гаишником парня, арестовали на два месяца. Ему предъявили обвинение в «Применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов» и «Оскорблении представителя власти».

Напомним, трагедия, произошедшая на трассе в Мошковском районе Новосибирской области 28 мая, потрясла всю страну. Конфликт между компанией молодых людей на белой «Тойоте» и экипажем ГИБДД на автозаправке закончился случайным выстрелом из табельного пистолета и смертью 19-летнего Векила Абдуллаева. Суд сначала арестовал 38-летнего гаишника Александра Гусева, предъявив ему обвинение в превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности. Однако потом его выпустили под подписку о невыезде. После чего задержали и арестовали двух приятелей погибшего — Руслана Курбанова и Илькина Исмаилова.

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