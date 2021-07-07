В Новосибирске еще одну больницу перепрофилировали под ковидный госпиталь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 7 июля, стало известно, что еще одну больницу в Новосибирске перепрофилировали под ковидный госпиталь. Так, принимать зараженных коронавирусом начал первый корпус Новосибирской областной больницы. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Перепрофилирование медучреждений продолжается для поддержания резерва коечного фонда для пациентов с коронавирусом. В новом ковидном госпитале развернули 226 коек. Здесь будут принимать в основном тяжелых пациентов из разных районов области. Кроме того, сюда будут поступать беременные женщины с подозрением на ковид и пневмониями, — уточнили в правительстве.

Кроме того, увеличилось число коек в инфекционных стационарах и отделениях центральных районных больниц региона. Таким образом, сейчас в регионе перепрофилировали 5614 коек.

По словам министра здравоохранения Константина Хальзова, Минздрав области старается сохранить резерв коечного фонда не менее 15%. В ведомстве постоянно отслеживают ситуацию и ежедневно принимают решения о переводе медучреждений в ковидные госпитали.

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