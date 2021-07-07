В Новосибирске приостановили плановую диспансеризацию и профосмотры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске временно приостановили плановую диспансеризацию и профосмотры. Это связано с неблагоприятной ковидной обстановкой — в последние недели в регионе стабильно растет число новых зараженных коронавирусом и умерших от инфекции. Однако в Минздраве Новосибирской области рассматривают возможность возобновления диспансеризации и профосмотров в ближайшее время. Об этом КП-Новосибирск сообщили в региональном ведомстве.

— В связи с текущей эпидемической ситуацией, главным врачам государственных учреждений Новосибирской области Минздравом региона рекомендовано рассмотреть возможность проведения профосмотров и диспансеризации взрослого населения после 18 июля 2021 года, — уточнили КП-Новосибирск в Минздраве области.

Напомним, сейчас Новосибирская область переживает третью волну коронавируса. По информации оперативного штаба, от ковида в июне скончались 185 сибиряков. При этом количество заболевших пока стабильно растет. Так, за минувшую неделю, в регионе выявили 1205 новых инфицированных. Это в свою очередь на 10 % больше в сравнении с прошлой неделей.

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