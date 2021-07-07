В Новосибирске на День Ивана Купалы отключат часть фонтанов

А если погода будет дождливой и ветреной, работать не будет ни один. Фото: Влад КОМЯКОВ

В среду, 7 июля, в Новосибирске планируют отключить часть фонтанов. Об этом КП-Новосибирск сообщил руководитель МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.

— Все будет зависеть от погоды. Если сегодня она будет дождливой и ветреной, то работать не будут все фонтаны. Если же погода будет благоприятной, то отключим часть фонтанов. Это необходимо для безопасности горожан: чтобы, празднуя Ивана Купалу, они не получили травм, купаясь в фонтанах. Некоторые из них не только отключим, но и сольем воду из них, — отметил Валерий Науменко.

По его словам, отключат те фонтаны, рядом с которыми чаще всего обливаются водой. При этом руководитель МКУ «Городской фонтан» не уточнил, какие именно фонтаны отключат, а какие будут работать.

— Специально не называю конкретно, чтобы избежать ажиотажа, — добавил Валерий Науменко.

Отметим, по данным синоптиков, сегодняшняя погода не особо подходит для купаний и обливаний. Так, на смену аномальной жаре в Новосибирск пришла прохлада. Метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра обещают сегодня +19…+21 градусов, кратковременный дождь, грозы. При этом во второй половине дня осадков не ожидается.

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