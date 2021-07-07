В Новосибирске мужчина в белых кроссовках изнасиловал 20-летнюю девушку

В Новосибирске полицейские ищут мужчину, напавшего на девушку.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Кировском районе Новосибирска мужчина изнасиловал 20-летнюю девушку. Это произошло 4 июля около 22.00 у дома №44/7 по улице Сибиряков-Гвардейцев.
— Мужчина угрожал применить физическую силу, если девушка не сделает то, что он требовал. На вид ему было около 40 лет, рост около 170 сантиметров, был одет в темно-синюю ветровку, синие джинсы и белые кроссовки,- уточнил источник КП-Новосибирск.
Сейчас в обстоятельствах этого дела разбираются полицейские.
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