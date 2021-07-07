В Новосибирской области смертность за июнь выросла почти на 25 %. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области в июне 2021 года в сравнении с прошлым месяцем заметно выросло число умерших жителей. Об этом свидетельствуют данные ЗАГС, опубликованные на сайте регионального управления.

Так, по информации ЗАГС, в июне 2021 года зарегистрировали 3943 смерти. При этом в мае 2021 года умерли 3 167 сибиряков. Таким образом, смертность в регионе за месяц увеличилась почти на четверть. Таже известно, что в июне 2020 года умерли на 337 человек меньше, чем в этом году — 3606 сибиряков.

Напомним, сейчас Новосибирская область переживает третью волну коронавируса. По информации оперативного штаба, от ковида в июне скончались 185 сибиряков. При этом количество заболевших пока стабильно растет. Так, за минувшую неделю, зарегистрировали 1205 новых случаев заражения. Это в свою очередь на 10 % больше в сравнении с прошлой неделей.

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