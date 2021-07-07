Пробки в Новосибирске на утро 7 июля 2021 года: затор на улице Титова

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 7 июля 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 7 июля 2021 года: затор образовался на улице Титова. Также сложно проехать по улицам Троллейная и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улице Станционной и проезду Энергетиков. Заторы образовались также на улицах Ватутина и Покрышкина. Движение затруднено по улице Студенческой, Немировича-Данченко и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу города сложно проехать по Большевистской в сторону Речного вокзала. В пробках стоят водители на улицах Добролюбова, Кирова, Нижегородской и Никитина. Кроме того, затор образовался на улице Бориса Богаткова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 7 июля, составил 5 баллов.

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