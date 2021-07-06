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Общество6 июля 2021 23:33

Экологи рассказали, почему на крупных свалках часто случаются пожары

И почему при этом мусоросжигательные заводы не являются хорошей альтернативой полигонам
Галина СИМОНОВА
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Экологи считают, что проблема пожаров на свалках вполне решаема.

Экологи считают, что проблема пожаров на свалках вполне решаема.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С приходом лета в России вновь остро встала проблема возгораний как на легальных, так и на несанкционированных мусорных свалках, которые приводят к выбросу в атмосферу отравляющих веществ. Экологи рассказали, с чем это может быть связано.

— Сейчас гораздо больше отходов, которые могут возгораться, в первую очередь разновидности пластика. Поэтому пожаров действительно стало больше. Города и площади свалок разрастаются, а новые технологии по переработке у нас пока еще не внедрены, — пояснил изданию NEWS.ru. Артем Алексеев исполнительный директор экологического правозащитного центра «Беллона». — Бывают какие-то локальные местечковые пожары или, например, на свалках жгут провода, чтобы извлечь металлы, из-за чего происходят небольшие возгорания. Еще есть локализованные поджоги, на которые пожарные не выезжают.

Не так давно на пожары на свалках обратили внимание в компании, строящей мусоросжигательные заводы. Они обвинили экологов, критикующий такой вид утилизации отходов, в том, что при этом они якобы не обращают внимание на полыхающие полигоны. Однако специалисты уверены, что такие обвинения беспочвенны.

— Основная проблема таких заводов заключается в том, что у нас фактически несортированные отходы и в воздух будут подниматься диоксины, а проблема горящих полигонов — это проблема экономии и отклонения от нормативных документов. У каждого полигона есть проект эксплуатации, в каждом проекте должно быть решение по свалочным газам. Но, к сожалению, за этим никто не следит, — отметил бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь.

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