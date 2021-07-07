Погода в Новосибирске на 7 июля 2021 года: жара сменится грозой

Днем в городе ожидается дождь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Новосибирске на 7 июля 2021 года порадует сибиряков прохладой и долгожданным дождем. Днем столбики термометров поднимутся до +20...+22 градусов, а к вечеру опустятся +10...+12 градусов.

— Ветер подует северный со скоростью до 15 метров в секунду, — обещают синоптики «Западно-Сибирского УГМС». — В Новосибирской области столбики термометров опустятся ночью до +7 градусов.

По данным сайта «Яндекс. Погода» дождь ожидается только с утра. Днем температура воздуха составит +13...+18 градусов, а к ночи похолодает до +9 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743-750 миллиметров ртутного столба.

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