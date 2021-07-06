В Новосибирске «Мазда» сбила 7-летнего мальчика на велосипеде

В Новосибирске иномарка во дворе дома сбила мальчика на велосипеде. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Вечером, 6 июля, в Новосибирске иномарка во дворе дома сбила мальчика на велосипеде. Ребенка доставили в больницу.

— Сегодня, около семи часов вечера, в Кировском районе 26-летний водитель «Мазды Дэмио» ехал по внутридворовой территории, со стороны дома 4 улицы 2-я Ольховская, в сторону дома 9 по улице 3-й переулок Бурденко. Напротив дома №11 по улице 3-й переулок Бурденко он сбил 7-летнего мальчика, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Ребенка доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Ребенка доставили в больницу с сотрясением мозга и переломом лобной части. На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.