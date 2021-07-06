В Новосибирской области таинственно пропала 41-летняя женщина с ожогом на руке

В Новосибирске ищут 41-летнюю Оксану Черемневу. (Фотография на ориентировке 20-летней давности) Фото: "ЛизаАлерт Новосиибрск"

В Новосибирской области ищут 41-летнюю Оксану Черемневу. Женщина ушла из дома в деревне Павловка Куйбышевского района и пропала 21 апреля. С этого момента никто не знает, где она находится. По словам родных сибирячки, за некоторое время до своего исчезновения, она стала жить отдельно от своей семьи не общалась с родственниками.

— Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза. На правой руке есть шрам от ожога, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — Во что женщина была одета в день своего исчезновения, неизвестно.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Оксана или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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