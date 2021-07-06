В Новосибирской области модернизируют еще три библиотеки за 20 миллионов рублей

Еще в трех районах Новосибирской области появятся три модельные библиотеки за счет бюджета региона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рамках реализации нацпроекта «Культура» еще в трех районах Новосибирской области появятся три модельные библиотеки за счет бюджета региона. Как сообщили в областном минкульте, победителями конкурсного отбора были признаны Центральная библиотека Чановского района и две детских библиотеки Сузунского и Купинского районов.

— На модернизацию библиотек будет выделено 20 миллионов рублей из областного бюджета: 10 миллионов рублей получит Центральная библиотека Чановского района, по пять миллионов рублей — детские библиотеки Сузунского и Купинского районов, — подчеркнул и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков. — Отмечу высокий уровень представленных на конкурсный отбор концепций модернизации библиотечных пространств — с учетом районных особенностей и пожеланий читателей конкретной территории. Обновленные модельные библиотеки примут своих читателей в декабре 2021 года.

Организаторами конкурса на создание модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» за счет средств областного бюджета являются министерство культуры Новосибирской области и региональный проектный офис Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Итоги конкурса размещены на сайте регионального министерства культуры.

Таким образом, в 2021 году в регионе по нацпроекту «Культура» будет создано всего четыре модельных муниципальных библиотеки. Напомним, что по итогам федерального конкурса в 2020 году победителем стала Центральная библиотека им. Салтыкова-Щедрина города Новосибирска, на ее создание выделено 10 миллионов рублей из федерального бюджета.

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