Пробки в Новосибирске на вечер 6 июля 2021 года: на Октябрьском мосту не проехать

Пробки достигли 4 баллов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 6 июля 2021 года сковали город. Как сообщает сервис «2GIS» они уже достигли 4 баллов.

На правом берегу заторы начинаются на улице Фабричная и длятся до станции метро «Речной вокзал». В самом начале улицы Восход собралась огромная вереница из машин, едущая через Октябрьский мост и до самой площади Лыщинского. Небольшие пробки образовались на улице Добролюбова, Кирова, Фрунзе и Дуси Ковальчук.

На левом берегу пробка начинается с самого проезда Энергетиков и тянется до площади Труда. Совсем немного автомобилистам придется постоять на улицах Троллейная, Ватутина и Сибиряков-Гвардейцев. Так же сложно проехать по улице Хилокская.

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