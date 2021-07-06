Новосибирцев возмутила мать с младенцем, знакомившаяся с парнями у пивнушки

Молодую маму с коляской заметили у пивнушки. Фото: Игорь Шевелев

Новосибирцев возмутила мать младенца, которая флиртовала с парнями у пивнушки. В это время малыш спал в коляске рядом. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 июля у дома на пересечении улиц Народной и Учительской.

— Началось все в 2 часа ночи. Она знакомилась с парнями. Подходили сначала одни, потом другие. Возле пивнушки из-за этого было громко. Из окон и балконов ей начали говорить и просить угомониться, в ответ стала угрожать, звать спуститься к ней и разобраться, а не указывать, — рассказал КП-Новосибирск житель дома, у которого все происходило.

Новосибирцы осудили молодую маму, которая вышла на прогулку с малышом так поздно. По мнению, горожан, это было небезопасно.

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