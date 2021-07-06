МВД: женщина, наехавшая на палатку с детьми под Новосибирском, была трезвая

Сибирячка, задавившая подругу на берегу Обского моря и наехавшая на палатку с детьми, была трезвой. Фото: ГУ МВД по НСО

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали КП-Новосибирск о результатах медосвидетельствования 50-летней женщины, насмерть задавившей свою 29-летнюю подругу и наехавшую на палатку с ее дочками.

— По результатам освидетельствования алкогольного опьянения не установлено, — сообщили КП-Новосибирск в полиции.

Напомним, трагедия произошла на берегу Обского водохранилища в районе села Завьялово 3 июля. Автомобиль сначала сбил 29-летнюю женщину, которая была у палатки, а потом машина наехала на саму палатку. На тот момент там внутри были дети 3 и 6 лет. Их мама скончалась по дороге в больницу, а оба ребенка сейчас находятся под наблюдением медиков. Известно, что у женщины за рулем не было водительского удостоверения.

Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, женщина за рулем и погибшая были знакомы. Они в одной компании приехали из Кемеровской области на отдых.

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