В Новосибирске от коронавируса умер 27-летний парень

От коронавируса за сутки умерли 8 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 6 июля, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса скончались восемь пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 27 лет, 64 лет, 73 лет, 76 лет, 81 года, 84 лет и женщины в возрасте 80 лет, 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 108 человек, — уточнили в оперштабе.

Сейчас в реанимации в тяжелом состоянии находятся 356 человек, из них 69 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, так как не могут самостоятельно дышать.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 179 человек, выздоровели 107 пациентов.

С начала пандемии коронавирусом переболели 47 870 человек, в том числе 3285 детей, выздоровели 42156.

По стране активно идет вакцинация от коронавируса. Однако, у вакцины есть поствакцинальные реакции и временные побочные эффекты. Испытывают их не все. И чаще всего жалуются на первые дни побочки именно молодежь. Ученый объяснил, почему так.

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