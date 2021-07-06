Всех пострадавших при взрыве на заправке в Новосибирске перевели из реанимации

Последнего пациента, пострадавшего во время взрыва на АГЗС, перевели из реанимации в ожоговое отделение Фото: Анна ПАШАГИНА

Во вторник, 6 июля, стало известно, что из реанимации Новосибирской областной клинической больницы перевели последнего пациента, пострадавшего при взрыве на заправке в Новосибирске. Теперь он продолжит лечение в общем ожоговом отделении. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе медучреждения.

— Сегодня из реанимации перевели в стационар последнего пациента, еще одного пострадавшего выписали домой, — уточнили КП-Новосибирск в областной больнице.

Также известно, что сейчас в ожоговом отделении находятся 10 человек.

Напомним, жуткое ЧП, потрясшее всю страну, произошло 14 июня 2021 года. В тот день на заправке на Гусинобродском шоссе произошел пожар, за которым последовали несколько мощных взрывов. В результате инцидента пострадали как минимум 30 человек, 17 из них попали в больницу. Как ранее сообщали врачи, состояние всех пациентов изначально было стабильным — угрозы жизни не было. Самое большое поражение тканей у пациента, по информации медиков, составляло примерно 40 %

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.