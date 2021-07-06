В Новосибирске на три месяца закрыли газовую автозаправку из-за нарушений

Суд приостановил работу газовой заправки, на которой нашли нарушения. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске приостановлена работа АГЗС на 90 суток. Там нашли сразу несколько нарушений правил безопасности, которые могут быть опасны для новосибирцев. Об этом сообщили в Службе судебных приставов по Новосибирской области.

Решение о приостановке работы заправки вынес Октябрьский районный суд. Если владелец предприятия вдруг возобновит работу АГЗС, ему грозит уголовная ответственность. За исполнением решения суда будут следить приставы.

После взрыва газовой заправки на Гусинобродском шоссе в городе начались массовые проверки. Напомним, ЧП произошло вечером 14 июня. Огненный столб от взлетевшей на воздух АГЗС был виден из разных районов города. Сначала очевидцы подумали, что упал самолет. Жаром обдало все вокруг, в том числе и людей. На них плавилась одежда. Около 30 человек обратились к медикам за помощью. Жертв, по счастливой случайности, удалось избежать. По предварительной версии, причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности водителем газовоза, приехавшим сливать топливо в резервуар. Сейчас владелец заправки находится в СИЗО, главный инженер — под домашним арестом, а сам водитель в больнице.

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