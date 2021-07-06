Полицейские поймали подозреваемых в поджоге двух иномарок в центре Новосибирска. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Новосибирские полицейские задержали подозреваемых в поджоге двух иномарок, которые вспыхнули в Центральном районе города. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в экстренных службах во вторник, 6 июля.

— По предварительной информации, причиной пожара стали действия пяти молодых людей, находившихся, предположительно, в состоянии наркотического опьянения. Все пятеро задержаны полицейскими — сейчас их допрашивают, — уточнил источник.

При этом в ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что задержан один подозреваемый.

— В ходе оперативно- розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 18-летний ранее судимый за кражу гражданин. В настоящее время проверяется его причастность к данным преступлениям, - сообщили в ведомстве.

По факту случившегося в полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167-й УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Проводится расследование.

Напомним, крупный пожар произошел накануне, 5 июля, на улице Писарева. Там вспыхнули сразу две «Тойоты» припаркованные у гаражей. По словам местных жителей, автомобили давно стояли бесхозно, и полюбились бродягам.

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