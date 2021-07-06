В Новосибирске метрополитен перешел на летний график работы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирский метрополитен перешел на летний график движения поездов. Так, днем интервал движения между ними теперь составляется 5,5 минут, а в час-пик — 3,5-4 минуты. Действовать летний график будет по 30 июля включительно. Об этом сообщается на сайте метрополитена.

В метрополитене напомнили, что на Ленинской линии со станции «Площадь Маркса» первый поезд отъезжает в 6:02 , а со станции «Заельцовская» — в 6:03. Что касается последних поездов, они отправляются с этих станций в 0:02. В метрополитене добавили, что первые поезда со станций «Золотая Нива» и «Площадь Гарина-Михайловского» отправляются в 6:02, а последние — в 0:02.

При этом, по данным метрополитена, график движения поездов в выходные дни не изменится.

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