Под Новосибирском столкнулись две иномарки: одну из них отбросило на подростка-пешехода. Фото: ГИБДД по НСО.

Серьезное ДТП произошло в поселке Краснообск под Новосибирском. Там накануне, 5 июля, столкнулись две иномарки: одну из легковушек отбросило на мальчика-подростка. Подробности о происшествии рассказали в региональной ГИБДД.

— Авария случилась в 17:30. Мужчина 42 лет за рулем Renault Logan ехал по улице Восточной в сторону улицы Северной и у дома № 9 по улице Восточной столкнулся с машиной Toyota Yaris, которой управлял 47-летний сибиряк, ехавший в попутном направлении. В результате столкновения Toyota наехала на мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу, — прокомментировали инцидент в ведомстве.

В результате ЧП пострадал 16-летний подросток — он получил различные травмы. Мальчика увезла «скорая помощь».

В настоящий момент в обстоятельствах аварии разбирается полиция. Проводится проверка.

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