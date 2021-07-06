«Было ужасно больно, пальцы истекали кровью!»: сибирячка пожаловалась на некачественный маникюр, сделанный в салоне красоты

За процедуру женщина заплатила почти 2 тысячи рублей. Фото: "Фламп".

Поход в салон красоты обернулся для жительницы Новосибирска неприятными последствиями. Сибирячка хотела сделать красивый маникюр, но вместо этого получила порезанные пальцы и неаккуратные ногти. О своем визите в студию на проспекте Карла Маркса женщина рассказала на сайте «Фламп» накануне, 5 июля.

— В салон ходила 28 июня. Во время самого маникюра было ужасно больно! Мне словно всю кожу выпилили до мяса вокруг ногтей, а потом без конца поливали едким антисептиком на каждый палец, потому что они истекали кровью. В итоге у меня два часа со всей силы горели пальцы. Я просила черный матовый френч. В результате сделали не матовый и почти каждый палец по несколько раз переделывали. В конце концов я ушла с кривым маникюром, — написала возмущенная женщина.

Кроме того, по словам сибирячки, мастер измазала ей пальцы черным лаком. Так, результатом визита в салон стало испорченное настроение, порезанные пальцы и кривое, некрасивое покрытие ногтей. Женщина отметила, что заплатила за процедуру 1900 рублей.

По словам горожанки, она обратилась в салон с жалобой: там обещали, что с ней свяжутся, однако до сих пор никто из сотрудников не вышел на диалог. Женщина добавила, что пораненные пальцы заживали неделю.

Комментаторы возмутились инцидентом: они рекомендовали сибирячке обратиться в Роспотребнадзор.

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