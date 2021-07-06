В Кольцово 11-летняя девочка попала в больницу после того, как ее сбил велосипедист у парка

Велосипедист сбил девочку у парка.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кольцово на 11-летнюю девочку наехал велосипедист. Это произошло вечером 18 июня у парка. Ребенку понадобилась помощь медиков.
— Ее доставили в детскую больницу. Врачи осмотрели девочку и диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, — рассказал КП-Новосибирск источник.
О случившемся медики сообщили в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Центральном парке ребенка сбил мужчина на самокате. Мальчику госпитализировали в больницу, где прооперировали. Со слов медиков, после столкновения с самокатом мальчик сломал голень. Ему потребуется долгое восстановление.
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