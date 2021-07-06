Сибирячка отдала 10 тысяч рублей мошеннику, поверив, что он организатор турпохода

Сибирячку обманул мошенник, который пообещал ей организовать турпоход. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сибирячку обманул мошенник, который позвонил ей на мобильник и представился организатором туристического похода. После разговора с ним 45-летняя женщина перевела деньги через мобильное приложение банка. Получив перевод организатор испарился, а сибирячка осталась без отпуска. Неприятный инцидент произошел днем 27 июня.

— Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Женщина написала заявление в полицию, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Известно, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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