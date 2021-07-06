Пробки в Новосибирске на утро 6 июля 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 6 июля 2021 года. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 6 июля 2021 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать по улицам Титова и Троллейная. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Станционной, Широкой и Порт-Артурской. Затруднено движение по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Ватутина. Кроме того, заторы образовались на площади Лыщинского и Октябрьском мосту.

На правом берегу города сложно проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Также пробки сковали улицы Ипподромскую, Кирова, Гурьевскую и Бориса Богаткова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 6 июля, составил 4 балла.

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