В создании ролика принимали участие заключенные из разных колоний. Фото: Кадр из видео

Заключенные из Новосибирска перепели хит группы Evanescense «Bring me to life» и сняли на него клип. В создании ролика принимали участие заключенные из разных колоний.

— Идея принадлежит руководителю творческого коллектива исправительной колонии №14 Константину Шумихину. В создании клипа приняли участие осужденные, задействованные в различных кружках художественной самодеятельности мужской колони строгого режима и женской колонии общего режима. В общей сложности в создании фильма приняли участие более 50 осужденных из разных колоний, — рассказали в ГУФСИН по Новосибирской области.

Хореографический номер исполнил коллектив «Фауст», который уже успел прославиться своими пародиями на клипы групп Little big и Cream soda. Осужденные женщины, задействованные в вокальном кружке, отдельно записали исполнение песни. Костюмы для выступления заключенные также готовили сами.

Смотреть видеосюжет Новосибирские заключенные перепели мировой хит группы Evanescense

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