Под Новосибирском детеныша косули, которого выкормила коза Белка, выпустят в лес на Алтае

Детеныш косули, выкормленный козой,отправится на Алтай. Фото: Дарья Атлас
Детеныш косули, которого выкормила коза Белка, отправится на Алтай. Дарья Атлас, к дому которой подбросили малыша, рассказала, что обратилась за помощью к волонтерам «Фонда помощи животным».
— Решила, что так Леньке будет лучше. Сейчас его сначала выкормят правильно и потом отвезут на Алтай, — рассказала КП-Новосибирск Дарья. — Грустно было с ним расставаться. Меня даже дома не было. Его волонтерам родители передали.
Напомним, маленькую косулю в доме Дарьи Атлас приняли радушно. Коза Белка дала молоко, а ее дочки-козочки развлекали Леньку как могли. Единственное, девушка переживала за то, что по закону запрещено держать дома диких животных, и не знала, как лучше поступить с косуленком.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Бегает за ней хвостиком»: под Новосибирском коза Белка выкормила маленькую косулю.
Дикого малыша кто-то подкинул 20-летней сельчанке. (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер