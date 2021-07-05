Под Новосибирском детеныша косули, которого выкормила коза Белка, выпустят в лес на Алтае

Детеныш косули, выкормленный козой,отправится на Алтай. Фото: Дарья Атлас

Детеныш косули, которого выкормила коза Белка, отправится на Алтай. Дарья Атлас, к дому которой подбросили малыша, рассказала, что обратилась за помощью к волонтерам «Фонда помощи животным».

— Решила, что так Леньке будет лучше. Сейчас его сначала выкормят правильно и потом отвезут на Алтай, — рассказала КП-Новосибирск Дарья. — Грустно было с ним расставаться. Меня даже дома не было. Его волонтерам родители передали.

Напомним, маленькую косулю в доме Дарьи Атлас приняли радушно. Коза Белка дала молоко, а ее дочки-козочки развлекали Леньку как могли. Единственное, девушка переживала за то, что по закону запрещено держать дома диких животных, и не знала, как лучше поступить с косуленком.

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