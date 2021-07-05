Две загоревшиеся «Тойоты» в центре Новосибирска попали на видео. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Две загоревшиеся «Тойоты» в центре Новосибирска попали на видео. Напомним, пожар случился около девяти часов вечера в Центральном районе города.

Около гаражей недалеко от дома на улице Писарева,4 вспыхнули две «Тойоты Витц». Столб черного дыма, поднявшийся от двух пылающих иномарок, было видно издалека. Очевидцы слышали также хлопки — возможно, у автомобилей с таким звуком взрывались шины.

К счастью, на место оперативно прибыли пожарные. Сейчас открытый огонь уже удалось потушить. По словам местных жителей, машины стояли здесь припаркованными уже очень давно и даже полюбились местным бродягам. Возможно, именно это и могло стать одной из причин произошедшего.

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Инцидент случился на улице Писарева (подробнее).

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