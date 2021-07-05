В центре Новосибирска загорелись сразу две иномарки: на месте работают пожарные

В Центральном районе загорелись две машины. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Вечером, 5 июля, в Центральном районе Новосибирска произошел пожар. По словам очевидцев, возгорание случилось в районе улицы Писарева. Однако столб черного дыма было видно издалека.

Столб черного дыма было видно издалека. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

— Как оказалось, здесь, загорелись сразу две «Тойоты Витц», припаркованные около гаражей возле дома на улице Писарева,4, — передает с места событий корреспондент КП-Новосибирск. — По словам местных жителей, эти машины стояли тут уже давно и их уже успели облюбовать местные бродяги.

На месте работали пожарные. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

На место прибыли пожарные, к счастью, открытый огонь уже удалось потушить. В ГУ МЧС пообещали прокомментировать инцидент позже.

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