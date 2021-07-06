Погода в Новосибирске на 6 июля 2021 года: город плавится под лучами солнца

В городе будет жарко.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Погода в Новосибирске на 6 июля 2021 года обещает быть жаркой и солнечной. Днем столбики термометров поднимутся до +32 градусов, а к вечеру опустятся до +13 градусов.
— Ветер подует южный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 14 метров в секунду, — сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».
По данным сайта «Яндекс. Погода» весь день будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +26...+28 градусов, а ночью +12...+18 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738-741 миллиметр ртутного столба.
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