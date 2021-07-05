В Новосибирске на полтора месяца закроют участок улицы Бориса Богаткова

Участок улицы Бориса Богаткова закроют для проезда с 6 июля по 18 августа. Фото: Влад КОМЯКОВ

Участок улицы Бориса Богаткова в Новосибирске от здания № 152 до здания № 168 будет закрыт для проезда с 6 июля по 18 августа. Об этом сообщили в мэрии города. Для транспорта, чей маршрут проходит по данному участку, будет организован объезд.

— Перекрытие улицы связано с проведением земляных работ при реконструкции тепловой сети, — пояснили в мэрии.

Автомобилистов просят быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки об изменении движения.

Рассказываем, какие маршруты и как именно изменятся на период работ:

КОНКРЕТНО

Автобусы:

№ 6, 39, 44, 98 в прямом направлении — ул. Бориса Богаткова, ул. Пролетарская, ул. Гурьевская, ул. Гаранина, ул. Бориса Богаткова, далее — по действующим схемам.

В обратном направлении — ул. Бориса Богаткова, ул. Василия Старощука, ул. Тополевая, ул. Военная, ул. Покатная, ул. Пролетарская, ул. Бориса Богаткова, далее — по действующим схемам.

Маршрутки:

— № 16, 18, 42 в прямом направлении — ул. Бориса Богаткова, ул. Пролетарская, ул. Гурьевская, ул. Гаранина, ул. Бориса Богаткова, далее — по действующим схемам. В обратном направлении — ул. Бориса Богаткова, ул. Василия Старощука, ул. Тополевая, ул. Военная, ул. Покатная, ул. Пролетарская, ул. Бориса Богаткова, далее — по действующим схемам.

— № 51 в прямом направлении — ул. Пролетарская, ул. Гурьевская, ул. Гаранина, ул. Бориса Богаткова, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — ул. Бориса Богаткова, ул. Василия Старощука, ул. Тополевая, ул. Военная, далее по действующей схеме.

Троллейбусы:

— № 10 — ул. Кошурникова, ул. Бориса Богаткова, ул. Доватора, конечный остановочный пункт «ул. Лазурная» (в прямом и обратном направлениях);

— № 7 — ул. Станиславского, ул. Титова, конечный остановочный пункт «М. «Площадь Маркса» (в прямом и обратном направлениях).

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