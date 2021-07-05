Инженера авиационного завода обвинили в совращении 5-летнего и 2-летнего мальчиков на даче под Новосибирском

Отец двух мальчиков обратился в полицию с жутким заявлением.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Сибиряк обвинил инженера авиационного завода в совращении его сыновей 5 и 2 лет. Со слов родителя, все произошло на даче инженера в Колыванском районе. Сама семья, как и инженер проживают в Новосибирске.
— Одному мальчику 5 лет, он ходит в детский сад, второму всего лишь два года, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Где в это время были родители, пока неясно.
Известно, что по данному факту уже возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что помощник депутата Законодательного Собрания Новосибирской области совратил двух подростков. Сейчас мужчина находится в СИЗО.
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