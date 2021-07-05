К Новосибирской областной больнице съехались пожарные: рассказываем, что случилось

В Новосибирской областной клинической больнице произошел пожар. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 5 июля, в Новосибирской областной клинической больнице произошел пожар. На месте работали сотрудники МЧС.

— В 18-17 по рангу 3 спасатели выехали на сообщение о пожаре в трансформаторной будке на территории больницы. По прибытии к месту вызова выяснилось, что горения нет. Произошло короткое замыкание, — пояснили в областном МЧС.

Сейчас на месте произошедшего работают специалисты-электрики. Эвакуировать больницу, к счастью, не пришлось.

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