К Новосибирской областной больнице съехались пожарные: рассказываем, что случилось

В Новосибирской областной клинической больнице произошел пожар.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вечером, 5 июля, в Новосибирской областной клинической больнице произошел пожар. На месте работали сотрудники МЧС.
— В 18-17 по рангу 3 спасатели выехали на сообщение о пожаре в трансформаторной будке на территории больницы. По прибытии к месту вызова выяснилось, что горения нет. Произошло короткое замыкание, — пояснили в областном МЧС.
Сейчас на месте произошедшего работают специалисты-электрики. Эвакуировать больницу, к счастью, не пришлось.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер