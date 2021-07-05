Наркоман-альпинист пытался проникнуть к женщине в квартиру, спустившись по веревке

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Только за один день 2 июля на охраняемых агентством объектах было предпринято 6 попыток хищения чужого имущества, 3 из которых произошли в супермаркете на улице Громова.

В 13.51 в этом магазине бойцами группы быстрого реагирования был задержан молодой человек, похитивший три шоколадки и бутылку шампуня. В 14.45 была задержана женщина, укравшая два куска сала, а в 19.18 - мужчина, собиравшийся вынести без оплаты три банки рыбных консервов. Все задержанные были переданы сотрудникам полиции.

2 июля в 21.25 в дежурную часть ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из алкомаркета, расположенного на улице Зорге. Экипаж ГБР задержал мужчину, пытавшегося украсть из магазина бутылку водки. Задержанный также был передан полицейским.

3 июля в 12.58 в хозяйственном магазине на улице Петухова молодой человек спрятал в карман брюк тюбик крема для лица, но был замечен продавцами. Они нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали ГБР. Подъехавшие бойцы задержали воришку и передали его полицейским.

3 июля в 1.35 бойцы 73-го экипажа ГБР, выехав по звонку жителя дома, расположенного на улице 9-й Гвардейской Дивизии, выпроводили со двора дома шумную компанию молодежи, мешавшую ночному отдыху жильцов.

4 июля в 18.31 в дежурную часть ГВАРДИИ позвонила жительница одного из подключенных к услуге агентства «Безопасный двор» домов по улице Кошурникова. Женщина рассказала, что молодой человек, проживающий в квартире этажом выше, предположительно наркоман, пытался проникнуть к ней в квартиру, спустившись по веревке. Своим появлением на лоджии она спугнула нежданного гостя, и тот забрался обратно наверх. Прибывшие по вызову бойцы группы быстрого реагирования помогли женщине вызвать полицейских.

В эти же сутки в 4.12 услугой «Безопасный двор» от Агентства Безопасности ГВАРДИЯ воспользовалась жительница дома, расположенного на улице 9-й Гвардейской Дивизии. Она пожаловалась на соседей, мешающих спать. Бойцы ГБР, прибывшие по тревоге, пресекли нарушение общественного порядка - убедили выпивающую алкоголь компанию вести себя тихо.