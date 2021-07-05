Сибиряк отобрал у прохожего телефон и сбежал на украденной «ГАЗели»

Полицейские поймали мужчину, который за одну ночь украл у прохожего телефон и угнал грузовик. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске полицейские по горячим следам задержали мужчину, который сначала угнал «ГАЗель», а потом забрал телефон у прохожего. И все это за одну ночь.

Сибиряк сам себя выдал, когда испугался патрульного автомобиля и бросился на утек. Полицейские сочли такую реакцию подозрительной и бросились вдогонку. В итоге выяснилось, что мужчина виновен в ряде преступлений.

— 30 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице улице 2-ая Шоссейная в Ленинском районе города у прохожего забрали телефон. К нему подошли два молодых человека, попросили сотовый, чтобы позвонить и скрылись, не вернув мобильник. На место приехали инспекторы ДПС Дмитрий Витман и Алексей Петрулевич. Пострадавший мужчина рассказал, как выглядели воры. После этого полицейские отправились на поиски мужчин, — сообщили в ГИБДД по городу.

Когда полицейские обследовали район, где произошло преступление, они заметили убегающих из «ГАЗели» подозрительных людей: их напугал патрульный автомобиль. Один из мужчин подходил под описание.

Мужчину разыскивали сразу три отдела полиции. Фото: ГИБДД по Новосибирску

— Он перепрыгнул через забор во двор частного дома, где спрятался в сарае. Там его инспекторы и обнаружили. Сначала мужчина пытался оправдаться, и утверждал, что прячется в сарае от дождя, но позже признался в преступлении, — сообщили в ГИБДД по городу.

Выяснилось, что «ГАЗель», на которой мужчина скрылся после того, как забрал у прохожего телефон, была украдена той же ночью от дома ночью от дома по улице Чулымской.

На новосибирца завели сразу два уголовных дела по статьям «Грабеж» и «Кража». Выяснилось, что его разыскивают сразу три отдела полиции за аналогичные преступления. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

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