В Новосибирске из-за грязной воды закрыли два пляжа Фото: Влад КОМЯКОВ

В понедельник, 5 июля, стало известно о закрытии двух пляжей в Новосибирске. Речь идет о зонах отдыха «Центральный» и «Звезда». Об этом на аппаратном совещании в правительстве рассказал глава управления регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— Пляжи закрыты из-за неблагополучной обстановки. Мониторинговые исследования проводим, чтобы исключить загрязнения поверхностного водоема и заражения населения. Отследим обстановку до конца этой недели, а потом примем решение, — уточнил Александр Щербатов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске на границе с Бердском прорвало канализацию. Ее содержимое попало в Обское море около железнодорожной станции Береговая. Из-за того, что в воду стекли фекалии, купаться в ней стало опасно.

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