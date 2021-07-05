Сибиряк обнаружил на дороге мертвого мужчину, лежащего у «Жигулей»

На дороге под Новосибирском обнаружили мертвого мужчину. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель села Романовка Чистоозерного района обнаружил на дороге между селами Ишимка и Яминка мертвого мужчину. Он лежал у белых «Жигулей». Это произошло 4 июля.

— Ночью двое мужчин и подросток из села Польяново пили спиртное на остановке общественного транспорта. Потом один из мужчин предложил взять у его тещи машину и поехать к знакомой девушке в соседнее село. Компания села в автомобиль и отправилась в деревню по соседству. Никто из них не пристегивался. В какой-то момент машина перевернулась . 30-летний мужчина, находившийся на заднем сидении автомобиля, скончался от полученных травм на месте. Его знакомые сбежали с места аварии, — уточнил КП-Новосибирск источник.

В отношении водителя возбудили уголовное дело « Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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