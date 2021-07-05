В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 10 % Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 5 июля, стало известно, что за минувшую неделю число новых зараженных ковидом в Новосибирской области увеличилось на 10 %. Об этом на аппаратном совещании в правительстве региона заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— За прошедшую неделю в регионе выявили 1205 новых случаев. Это прирост на 118 случаев — практически на 10 % по сравнению с предыдущей неделей. Темпы прироста несколько снизились, но тем не менее, остаются на высоком уровне. Пиковой была прошедшая неделя. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, за минувшие сутки в Новосибирской области коронавирус выявили еще у 173 сибиряков. При этом еще 5 человек с ранее подтвержденным диагнозом умерли. Самому старшему было 95 лет.

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