Под Новосибирском две женщины утонули, спасая подростков

В реке Бердь утонули две женщины. Фото: Виталий КАРНАУХ

В двух километрах от деревни Малиновка в сторону села Новососедово Искитимского района в реке Бердь утонули две женщины. Им было 33 года и 41 год. Трагедия произошла в обед 4 июля.

— Женщины купались в реке. В это время стали тонуть подростки, они попытались их спасти, но утонули сами, — уточнил КП-Новосибирск источник.

В Новосибирскую область пришла аномальная жара. Столбик термометра третий день показывает температуру на улице выше 30 градусов. Жители региона ринулись к водоемам. Спасатели отмечают рост происшествий на воде. На водоеме в Венгеровском районе утонула девочка. А на берегу Обского моря в Искитимском районе женщина на кроссовере задавила 29-летнюю женщину и наехала на палатку с ее детьми.

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