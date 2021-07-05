В Новосибирской области построят 16 современных онкоцентров

Больным онкологией сельчанам станет доступнее помощь врачей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Андрей Травников рассмотрел развитие онкологической помощи в регионе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» во время оперативного совещания, прошедшего в Правительстве области 5 июля.

— ЦАОПы — новый, очень удобный для жителей формат, приближающий и высокотехнологичную диагностику и терапию непосредственно к месту жительства. Та медицинская помощь, ради которой раньше приходилось ездить в Новосибирск, теперь доступна во многих районных центрах. Оснащение центров оборудованием позволяет проводить необходимую диагностику на месте, на базе ЦРБ. Важно, чтобы ЦАОПы были встроены в вертикаль медицинской помощи, чтобы их деятельность координировали специалисты наших головных медицинских клиник, в первую очередь Новосибирского областного онкологического диспансера», — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Со слов министра здравоохранения региона Константина Хальзова в регионе действуют 8 центров амбулаторной онкологической помощи, всего, к концу 2023 года, запланировано открытие 16 центров.

На реализацию инициативы планируется направить более 3,9 миллиардов рублей за счет средств областного бюджета.

В онкоцентрах представлены все виды эндоскопического, ультразвукового исследований, компьютерная и магнитно-резонансная томографии, рентгенографические исследования, в том числе маммография, патоморфологические исследования, функциональные диагностические исследования, клинико-диагностические лабораторные исследования. В составе ЦАОПа функционирует дневной стационар для проведения лекарственной противоопухолевой терапии.

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