Пробки в Новосибирске на вечер 5 июля 2021: сложно проехать на проезде Энергетиков

Пробки достигли всего 3 баллов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 5 июля 2021 сковали город. По данным сервиса «2GIS» на данный момент они достигли 3 баллов.

На правом берегу небольшие заторы образовались на въезде на Октябрьский мост. Немного дольше обычного автомобилистам придется постоять на улице Ипподромская, Военная и Фрунзе.

На левом берегу пробка начинается от самого проезда Энергетиков и до самой площади Труда. На Бетонном переезде дорога скована заторами в обе стороны. Так же на левом берегу сложно проехать на Станционная 2-я и улице Большая.

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