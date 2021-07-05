Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске будет сдана в эксплуатацию в срок несмотря на подорожание стройматериалов

Несмотря на подорожание стройматериалов ледовую арену планируют сдать в срок. Фото: пресс-служба правительства НСО

В понедельник, 5 июля, правительство Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова одобрило распоряжения, позволяющие продолжить своевременную реализацию крупнейшего инфраструктурного проекта в регионе — строительства Ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

— Подорожание стройматериалов не должно менять сроки строительства ключевого объекта к МЧМ-2023. Разработан алгоритм действий, который позволит решить поставленную задачу по сдаче Ледовой арены в эксплуатацию вовремя. С учетом рекомендаций профильных федеральных органов власти (Минфина, Минстроя России, УФАС) и в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в связи с высокой социальной значимостью объекта, учитывая существенное изменение стоимости строительных ресурсов и увеличение общей стоимости строительства объекта при исполнении действующего государственного контракта, распоряжениями Правительства Новосибирской области допускается увеличение цены государственного контракта в пределах сметной стоимости, получившей положительное заключение государственной экспертизы, но не более чем на 30 процентов», — сообщил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

В соответствии с распоряжениями, ГКУ «Арена» предписано обеспечить проведение государственной экспертизы всех изменений, внесенных в проектную документацию по строительству объекта, после этого определить новую стоимость контракта.

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